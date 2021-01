Il Napoli conferma la piena fiducia a Gattuso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Napoli prende posizione sulla questione Gattuso. Con un tweet, la Società dichiara di aver incontrato la squadra e lo staff tecnico, questa sera, e di aver confermato davanti a loro la sua piena fiducia nell’allenatore partenopeo, Rino Gattuso. Ad incontrare il tecnico sono stati, scrive il Napoli, il presidente De Laurentiis, il vice presidente e l’amministratore delegato. Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 27, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilprende posizione sulla questione. Con un tweet, la Società dichiara di aver incontrato la squadra e lo staff tecnico, questa sera, e di averto davanti a loro la suanell’allenatore partenopeo, Rino. Ad incontrare il tecnico sono stati, scrive il, il presidente De Laurentiis, il vice presidente e l’amministratore delegato. Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnicondo laall’allenatore Rino. — Official SSC(@ssc) January 27, 2021 L'articolo ...

