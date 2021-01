Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione del premier Giuseppe Conte all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti, che vede l'ex ministro dell'Interno e vicepremier imputato per sequestro di persona e abuso d'ufficio, il fascicolo del procedimento si arricchisce di nuovi documenti. Si tratta di mail, lettere, corrispondenze tra Stati sullo sbarco di migranti che entrano nel procedimento. Nelle scorse settimane la difesa del leader della Lega aveva chiesto la produzione di nuove carte al gup Nunzio Sarpietro che le ha acquisite. Il Presidente dei gup del Tribunale di Catania ha scritto al presidente del Consiglio, al ministro dell'Interno, al ministro degli Esteri per avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione delGiuseppeall'udienza preliminare a carico di Matteoper la vicenda della nave, che vede l'ex ministro dell'Interno e viceimputato per sequestro di persona e abuso d'ufficio, il fascicolo del procedimento si arricchisce di nuovi documenti. Si tratta di, corrispondenze tra Stati sullo sbarco di migranti che entrano nel procedimento. Nelle scorse settimane la difesa del leader della Lega aveva chiesto la produzione dicarte al gup Nunzio Sarpietro che le ha. Il Presidente dei gup del Tribunale di Catania ha scritto al presidente del Consiglio, al ministro dell'Interno, al ministro degli Esteri per avere ...

TV7Benevento : Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte (2)... - TV7Benevento : Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte (3)... - TV7Benevento : Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte... - ElisabettaPic13 : **FLASH -#GREGORETTI: NUOVE CARTE NEL PROCESSO SALVINI, ACQUISITE MAIL E LETTERE DEL PREMIER- FLASH** = (Fonte Adn… - niclanrg : RT @Teresat14547770: Processo Gregoretti, giovedì il giudice a Palazzo Chigi per interrogare Conte. Salvini in aula - la Repubblica https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti processo Processo Gregoretti, giovedì il giudice a Palazzo Chigi per interrogare Conte. Salvini in aula la Repubblica Gregoretti: in processo Salvini acquisite nuove mail e lettere premier, domani audizione Conte

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione del premier Giuseppe Conte all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per la ...

Processo Gregoretti, giovedì il giudice a Palazzo Chigi per interrogare Conte. Salvini in aula

Il premier sarà chiamato a rispondere sul coinvolgimento del governo nel caso dei migranti tenuti a bordo della nave italiana. Ecco la mail del ...

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia della deposizione del premier Giuseppe Conte all'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per la ...Il premier sarà chiamato a rispondere sul coinvolgimento del governo nel caso dei migranti tenuti a bordo della nave italiana. Ecco la mail del ...