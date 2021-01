Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in crisi minaccia di abbandonare: «Sono inutile qui» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) minaccia di abbandonare il gioco perché è fortemente in crisi dopo aver visto e ascoltato il fidanzato. L’attrice è stata tra le protagoniste della diretta di lunedì 25 gennaio e ha finalmente avuto modo di chiarire la crisi con il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, dopo aver saputo, nei giorni scorsi, che il ragazzo era intenzionato a chiederle un momento di riflessione. La coppia si è rivista dopo diversi mesi e Cannavò è sembrata piuttosto in difficoltà, soprattutto quando il giovane, a sorpresa, le ha proposto di andare a vivere insieme. L’incontro «Quello che ho fatto fino ad oggi è essere riservato – le ha detto – ma l’ho fatto solo per proteggere quello che abbiamo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AlVip(Adua Del Vesco)diil gioco perché è fortemente indopo aver visto e ascoltato il fidanzato. L’attrice è stata tra le protagoniste della diretta di lunedì 25 gennaio e ha finalmente avuto modo di chiarire lacon il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, dopo aver saputo, nei giorni scorsi, che il ragazzo era intenzionato a chiederle un momento di riflessione. La coppia si è rivista dopo diversi mesi eè sembrata piuttosto in difficoltà, soprattutto quando il giovane, a sorpresa, le ha proposto di andare a vivere insieme. L’incontro «Quello che ho fatto fino ad oggi è essere riservato – le ha detto – ma l’ho fatto solo per proteggere quello che abbiamo ...

