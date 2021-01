Germania, governo taglia stima PIL 2021 da 4,4% a 3% (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il governo tedesco ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di crescita per l’anno appena iniziato. A causa della seconda ondata di coronavirus, la crescita del PIL nel 2021 potrebbe essere solamente del 3%, rispetto al 4,4% che era stato previsto in autunno. “Attualmente stiamo assistendo a un appiattimento del numero di contagi, il che sta dando speranza”, ha detto il ministro dell’Economia Peter Altmaier, che ha però sottolineato come la situazioni resti gravi per la circolazione delle nuove varianti di covid. “La ripresa ci sarà ma con una minore velocità”, ha aggiunto. Soltanto la settimana scorsa, la cancelliera Angela Merkel e i leader dei Land hanno concordato di estendere il lockdown fino a metà febbraio per i numeri ancora preoccupanti di contagi e morti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Iltedesco ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di crescita per l’anno appena iniziato. A causa della seconda ondata di coronavirus, la crescita del PIL nelpotrebbe essere solamente del 3%, rispetto al 4,4% che era stato previsto in autunno. “Attualmente stiamo assistendo a un appiattimento del numero di contagi, il che sta dando speranza”, ha detto il ministro dell’Economia Peter Altmaier, che ha però sottolineato come la situazioni resti gravi per la circolazione delle nuove varianti di covid. “La ripresa ci sarà ma con una minore velocità”, ha aggiunto. Soltanto la settimana scorsa, la cancelliera Angela Merkel e i leader dei Land hanno concordato di estendere il lockdown fino a metà febbraio per i numeri ancora preoccupanti di contagi e morti.

