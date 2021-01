Formula 1 - Carlos Sainz in Ferrari: buona la prima (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'avventura di Carlos Sainz come pilota della Scuderia Ferrari è ufficialmente iniziata questa mattina quando, poco dopo le 9.30, il pilota spagnolo è sceso in pista per il suo primo giro al volante di una Ferrari. Oltre cento giri di pista. Durante la sua prima giornata in pista, Carlos Sainz ha avuto l'occasione di confrontarsi con gli ingegneri con i quali aveva già svolto diverse riunioni nelle scorse settimane e ha familiarizzato con i meccanici e le procedure della vettura, molte delle quali ritroverà sulla nuova SF21 che vedremo in pista in Bahrain, a metà marzo. Ad assistere al suo debutto in Rosso c'era un gruppetto di tifosi e giornalisti che si sono ritrovati lungo il cavalcavia che porta a Maranello. Ai box, per questa prima giornata di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'avventura dicome pilota della Scuderiaè ufficialmente iniziata questa mattina quando, poco dopo le 9.30, il pilota spagnolo è sceso in pista per il suo primo giro al volante di una. Oltre cento giri di pista. Durante la suagiornata in pista,ha avuto l'occasione di confrontarsi con gli ingegneri con i quali aveva già svolto diverse riunioni nelle scorse settimane e ha familiarizzato con i meccanici e le procedure della vettura, molte delle quali ritroverà sulla nuova SF21 che vedremo in pista in Bahrain, a metà marzo. Ad assistere al suo debutto in Rosso c'era un gruppetto di tifosi e giornalisti che si sono ritrovati lungo il cavalcavia che porta a Maranello. Ai box, per questagiornata di ...

