Crisi di governo | chi sarà il prossimo premier | il totonomi

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Con ladiin corso, sono in molti a chiedersi chiilpresidente del Consiglio dopo Giuseppe Conte. Per l’avvocato non è finita: ci sono ancora delle chance per guidare quello che sarebbe il suo terzoin tre anni ma per farcela dovrebbe mettere insieme un gruppo di Responsabili in Senato per rendere autonoma una maggioranza senza Renzi. In pole position, quindi, spuntano anche altri candidati. Vediamo i nomi papabili per la carica di: via al. Uno dei nomi in pole position per la carica di presidente del Consiglio dopo Giuseppe Conte è Dario Franceschini, attuale Ministro dei beni e delle attività culturali. Ovviamente tutto dipenderà dall’esito delle consultazioni con il capo dello Stato Sergio ...