Cremona | multava auto quando non era in turno | indagato vigile

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Registrava con il suo smartphone lein sosta vietata davanti ad una scuola materna e in un secondo momento compilava il verbale infliggendo le rispettive sanzioni. Questo escamotage avrebbe permesso a un agente della polizia locale diAngelo Sorvillo, 32 anni, di infliggere multe mentre si trovava fuori servizio. Il poliziotto è finito sotto indagine della procura. Il pm Milda Milli ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dal servizio. Il gip deciderà nei prossimi giorni. Il «trucco» utilizzato dall'agente Secondo quanto riportato dal quotidianoOggi, sarebbero ben 25 i verbali emessi dalmentre si trovava fuori dal servizio. L'agente in questo modo non rilasciava la multa sul cruscotto, impedendo aglimobilisti di contestare subito il verbale, come invece ...