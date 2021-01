Covid, vittime in carcere. Il Garante: 'Vaccino anche ai detenuti più a rischio' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus, al via i tamponi in carcere per i detenuti 9 settembre 2020 Covid, allarme in carcere: 'Aumento vertiginoso dei casi tra detenuti e dipendenti' 14 dicembre 2020 Quattro morti . Sono ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus, al via i tamponi inper i9 settembre 2020, allarme in: 'Aumento vertiginoso dei casi trae dipendenti' 14 dicembre 2020 Quattro morti . Sono ...

ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - petergomezblog : Gran Bretagna supera 100mila morti da Covid. Johnson: “Dolore difficile da esprimere”. In Germania 902 vittime. Mer… - greenMe_it : Giornata della memoria, il Covid non ferma il ricordo delle vittime della Shoah. Gli eventi online… - WaldenJulia2 : RT @BabboleoNews: Con il #decesso di altre 2 #anziane ospiti, sale a 18 il numero delle vittime nella residenza #CasaSerena a #Sanremo, col… - Soldan56 : RT @petergomezblog: Gran Bretagna supera 100mila morti da Covid. Johnson: “Dolore difficile da esprimere”. In Germania 902 vittime. Merkel:… -