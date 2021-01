Covid | trovato farmaco efficaceFa calare ricoveri | morti e terapie

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’uso “della colchicina ha ridotto idel 25%, la necessità di ventilazione meccanica del 50% e ledel 44%. Questa importante scoperta scientifica rende la colchicina il primoorale al mondo che potrebbe essere utilizzato per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con-19”. Segui su affaritaliani.it

Daniele_Manca : La carica dei 900 cuccioli: «Così abbiamo salvato gli animali di chi si è trovato in difficoltà per il Covid-19» -L… - Affaritaliani : CLAMOROSO ULTIM'ORA / Uno studio canadese scopre un nuovo farmaco anticovid: la #colchicina potrebbe diventare pre… - RobItalexit : Un virus batterico La tesi sostenuta dalla Bolgan, sin da luglio scorso, che il virus che provoca il covid fosse un… - Enzo51387079 : Scalfarotto Renzi detto il bomba ora fa anche i miracoli, ha trovato il vaccino contro il virus, è il MES parole Su… - news_bz : ????? Il ringraziamento ai sanitari di #Bolzano di Roberto Fratucello -

Ultime Notizie dalla rete : Covid trovato

STAGISTI: Quei giovani ragazzi e ragazze, freschi di università, che dopo i primi passi nel mondo del lavoro si sono trovati ad affrontare, ..."In questo momento ci troviamo in una situazione particolarmente delicata. Nel momento in cui si stanno rendendo disponibili i vaccini, anche se ci sono difficoltà di approvvigionamento del tutto indi ...