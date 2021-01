Chi è Martina Albertoni, la recluta de La Caserma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è Martina Albertoni, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? La ragazza ha 19 anni e viene da Castelfranco Piandiscò nella provincia di Arezzo. Dopo aver concluso gli studi ha iniziato a lavorare nell’agriturismo di famiglia nel Chianti, ma il suo sogno è quello di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. Nella sua presentazione si definisce disordinata e ritardataria e spera che proprio il rigore de La Caserma possa aiutarla a migliorare. Curioso, poi, il motivo per il quale ha deciso di prendere parte a questa inedita avventura televisiva: subendo il fascino della divisa, Martina ha un debole per i “belloni” che la portano. Il profilo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è, la(concorrente) de La, il docu-reality in onda su Rai 2? La ragazza ha 19 anni e viene da Castelfranco Piandiscò nella provincia di Arezzo. Dopo aver concluso gli studi ha iniziato a lavorare nell’agriturismo di famiglia nel Chianti, ma il suo sogno è quello di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. Nella sua presentazione si definisce disordinata e ritardataria e spera che proprio il rigore de Lapossa aiutarla a migliorare. Curioso, poi, il motivo per il quale ha deciso di prendere parte a questa inedita avventura televisiva: subendo il fascino della divisa,ha un debole per i “belloni” che la portano. Il profilo ...

