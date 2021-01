Chi è Germano Capriotti, istruttore de La Caserma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è Germano Capriotti, uno degli istruttori de La Caserma? Il nuovo docu-reality di Rai 2 vede ventuno ragazzi seguire un percorso di formazione militare, tra rigide regole da rispettare. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. I concorrenti sono “affiancati” da alcuni istruttori professionisti che rispondono all’istruttore capo, Renato Daretti. Tutti gli istruttori sono di estrazione militare. Tra questi Germano Capriotti. Ma chi è l’istruttore de La Caserma? Purtroppo al momento di lui sappiamo poco o nulla: ha lavorato in Sardegna insieme a Renato Daretti. La Caserma: cosa è e come funziona Il programma (che non ha alcuna collocazione temporale) è un mix tra romanzo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è, uno degli istruttori de La? Il nuovo docu-reality di Rai 2 vede ventuno ragazzi seguire un percorso di formazione militare, tra rigide regole da rispettare. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. I concorrenti sono “affiancati” da alcuni istruttori professionisti che rispondono all’capo, Renato Daretti. Tutti gli istruttori sono di estrazione militare. Tra questi. Ma chi è l’de La? Purtroppo al momento di lui sappiamo poco o nulla: ha lavorato in Sardegna insieme a Renato Daretti. La: cosa è e come funziona Il programma (che non ha alcuna collocazione temporale) è un mix tra romanzo ...

