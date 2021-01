Can Yaman e Diletta Leotta in love su Chi: “Chi si ama si rivede” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il numero di Chi in uscita oggi ha anticipato nella tarda serata di ieri un nuovo scoop su Can Yaman e Diletta Leotta. I due, su cui da settimane si vocifera ci sia del tenero, sono stati paparazzati di nuovo a Roma nello stesso hotel e soprattutto nello stesso ristorante alla stessa ora. Un secondo incontro preceduto a quanto pare da alcuni scambi di messaggi nascosti sui social. Can Yaman, che la scorsa settimana ha spopolato con la sua ospitata a C’è Posta per te dando al programma un nuovo record d’ascolti, è tornato nella capitale evidentemente per ragioni di lavoro, nei prossimi mesi sarà infatti protagonista del remake di Sandokan accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Con l’occasione l’attore turco, celebrità del momento soprattutto in Italia, ha rivisto la bella giornalista di Dazn che a quanto ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il numero di Chi in uscita oggi ha anticipato nella tarda serata di ieri un nuovo scoop su Can. I due, su cui da settimane si vocifera ci sia del tenero, sono stati paparazzati di nuovo a Roma nello stesso hotel e soprattutto nello stesso ristorante alla stessa ora. Un secondo incontro preceduto a quanto pare da alcuni scambi di messaggi nascosti sui social. Can, che la scorsa settimana ha spopolato con la sua ospitata a C’è Posta per te dando al programma un nuovo record d’ascolti, è tornato nella capitale evidentemente per ragioni di lavoro, nei prossimi mesi sarà infatti protagonista del remake di Sandokan accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Con l’occasione l’attore turco, celebrità del momento soprattutto in Italia, ha rivisto la bella giornalista di Dazn che a quanto ...

