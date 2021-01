Bridgerton fa il record | le novità e l’intervista esclusiva a Regé-Jean Page

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La famigliaè a tutti gli effetti una serie destinata a segnare piùnella storia dell’home entrertainment. Lo dicono i numeri. Dal lancio strategico del 25 dicembre 2020 su Netflix, continua ad attirare attenzione grazie alle innumerevoli fanbase (tra cui l’italianissima @italia) che instancabilmente creano contenuti, meme e approfondimenti su ogni social network. Engagement che ha resouna serie vista nelle prime quattro settimane da circa 63 milioni di utenti ed essere oggi la più vista di sempre sul colosso dell’intrattenimento via streaming. Battendo Tiger King e La Regina di scacchi. La seriesi basa sui best-seller di Julia Quinn (che hanno vissuto una nuova ondata di successo grazie al lancio di Netflix) e racconta ...

MadMassit : #Ghostbusters #GhostbustersAfterlife: conosciamo il fantasma Muncher In attesa di #Bridgerton #Bridgerton2 e #Lupin… - BITCHYFit : Netflix: svelata la serie che ha battuto i record di Bridgerton e La Regina degli Scacchi - StraNotizie : Netflix: svelata la serie che ha battuto i record di Bridgerton e La Regina degli Scacchi - zazoomblog : Netflix: svelata la serie che ha battuto i record di Bridgerton e La Regina degli Scacchi - #Netflix: #svelata… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: #Bridgerton, da Lady Whistledown l'annuncio della nuova stagione. Il cast della serie Netflix da record sul set in primav… -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton record

Secondo i dati pubblicati da Deadline, il dramma in costume ha superato The Witcher come serie Netflix più vista nel primo mese di vita.Netflix si gode il grande successo di Bridgerton: la serie ha appena raggiunto un incredbile primato che vi lascerà a bocca aperta.