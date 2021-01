Borghi “Il Governo ha fallito, tornare al voto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La narrazione dell’esecutivo che stava facendo benissimo viene smontata anche da chi ne faceva parte. Adesso è corretto nei confronti degli italiani che decidano loro chi governa”. Lo dice all’Italpress il deputato della Lega Claudio Borghi. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La narrazione dell’esecutivo che stava facendo benissimo viene smontata anche da chi ne faceva parte. Adesso è corretto nei confronti degli italiani che decidano loro chi governa”. Lo dice all’Italpress il deputato della Lega Claudio. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

