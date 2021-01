Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo citofonato da Salvini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bologna, arrestati per droga i genitori che un anno fa ricevettero la “visita” d di Salvini che provocò molte polemiche Screen“Il tempo è galantuomo” ha commentato sui social il leader della Lega Matteo Salvini alla notizia dell’arresto dei coniugi al Pilastro di Bologna in via Grazia Deledda, genitori del ragazzo al quale Salvini un anno fa citofonò con giornalisti a seguito, chiedendo se in quella casa ci fosse uno spacciatore. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di arresto a carico di un 59enne di origine tunisina e dalla moglie 58enne, di origini svizzere. Le accuse mosse nei loro confronti sono spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’abitazione è stata perquisita. I militari hanno ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)perche un anno fa ricevettero la “visita” d diche provocò molte polemiche Screen“Il tempo è galantuomo” ha commentato sui social il leader della Lega Matteoalla notizia dell’arresto dei coniugi al Pilastro diin via Grazia Deledda,delal qualeun anno fa citofonò con giornalisti a seguito, chiedendo se in quella casa ci fosse uno spacciatore. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di arresto a carico di un 59enne di origine tunisina e dalla moglie 58enne, di origini svizzere. Le accuse mosse nei loro confronti sono spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’abitazione è stata perquisita. I militari hanno ...

MediasetTgcom24 : Bologna, droga: arrestati genitori ragazzo 'citofonata' Salvini #bologna - repubblica : Droga, arrestati i genitori del ragazzo cui citofonò Salvini - Corriere : Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo della «citofonata con Salvini» - aldo_rovi : RT @LegaSalvini: ARRESTATI PER DROGA I GENITORI DEL PROTAGONISTA DELLA “CITOFONATA” DI SALVINI - Noiconsalvini : ARRESTATI PER DROGA I GENITORI DEL PROTAGONISTA DELLA “CITOFONATA” DI SALVINI -