Biden accelera sul Covid ma in Senato può arenarsi l'impeachment per Trump (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Obiettivo: vaccinare 300 milioni di americani al massimo per l'inizio dell'autunno. Intanto l'impeachment di Trump rischia il fallimento: per 45 Senatori repubblicani è incostituzionale mettere sotto ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Obiettivo: vaccinare 300 milioni di americani al massimo per l'inizio dell'autunno. Intanto l'dirischia il fallimento: per 45ri repubblicani è incostituzionale mettere sotto ...

paolorm2012 : Biden accelera, vaccini per 300 milioni di americani - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: Biden accelera, vaccini per 300 milioni di americani @JoeBiden @POTUS #ANSA - Diana55619557 : @a_meluzzi Da informarsi e riflettere ? mentre #Arcuri ammira le primule #Biden accelera, #vaccini per 300 milioni di americani.? - _A_mors : RT @mauro40981997: preparano i campi di concentramento Biden accelera, vaccini per 300 milioni di americani - Nord America - ANSA https://t… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Biden accelera: vaccini per 300 milioni di americani #joebiden -