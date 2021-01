Arrestata la coppia della “citofonata” di Salvini: in casa avevano droga, armi e soldi falsi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cosa più garbata che gli dissero era “cialtrone”. Seguirono un’interrogazione parlamentare, un’indagine e ne scaturì perfino un caso diplomatico: l’ambasciatore della Tunisia in Italia scrisse alla Casellati lamentando “l’illegittima diffamazione di una famiglia tunisina”. Ora, a un anno di distanza dalla famosa “citofonata” di Matteo Salvini alla casa al Pilastro di Bologna in cui viveva un presunto spacciatore, la cronaca dimostra che il gesto plateale del segretario della Lega non era poi così gratuito. Madre e padre del ragazzo della citofonata sono stati arrestati per una serie di reati allarmanti, fra i quali anche lo spaccio. Incastrati da un’altra “citofonata” All’uomo, un 59enne tunisino portato in camera di sicurezza, e alla donna, una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cosa più garbata che gli dissero era “cialtrone”. Seguirono un’interrogazione parlamentare, un’indagine e ne scaturì perfino un caso diplomatico: l’ambasciatoreTunisia in Italia scrisse alla Casellati lamentando “l’illegittima diffamazione di una famiglia tunisina”. Ora, a un anno di distanza dalla famosa “” di Matteoallaal Pilastro di Bologna in cui viveva un presunto spacciatore, la cronaca dimostra che il gesto plateale del segretarioLega non era poi così gratuito. Madre e padre del ragazzosono stati arrestati per una serie di reati allarmanti, fra i quali anche lo spaccio. Incastrati da un’altra “” All’uomo, un 59enne tunisino portato in camera di sicurezza, e alla donna, una ...

