Vanessa Bryant | a un anno dalla tragedia | «Ancora non mi sembra reale»

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non è stata una foto a tenere viva la memoria di Kobe e Gianna Bryant, ma una lettera, scritta da un’amica della tredicenne. «Cara signora Bryant, penso a lei e prego per lei costantemente. La invito, però, a non sentirsi in obbligo di leggere tutto questo. Io non posso neanche immaginare cosa stia passando», si è letto nella breve missiva che la vedova del cestista ha pubblicato online, un anno dopo l’incidente aereo nel quale ha perso il marito e la figlia. «Non capirò mai perché e come una tragedia del genere sia potuto capitare a creature tanto belle, generose e straordinarie», ha scritto la Bryant, cui la lettera è stata recapitata da Aubrey Callaghan, compagna di scuola e di squadra della piccola Gianna.