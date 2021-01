Vaccini Covid, in Liguria oggi quasi 12mila dosi in arrivo. "Priorità ai richiami" (Di martedì 26 gennaio 2021) oggi arrivano in Liguria dieci "pizza box" contenenti 11.700 dosi di vaccino Pfizer contro il Covid . La nuova programmazione delle consegne prevista dalla struttura commissariale per l'emergenza ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 gennaio 2021)arrivano indieci "pizza box" contenenti 11.700di vaccino Pfizer contro il. La nuova programmazione delle consegne prevista dalla struttura commissariale per l'emergenza ...

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Nuova Zelanda terrà probabilmente le sue frontiere chiuse ai turisti per il resto dell'anno: lo ha detto oggi la premier Jacinda Ardern durante una conferenza stampa. Lo rip ...

Covid: Gb fiduciosa su forniture vaccini malgrado stretta Ue

(ANSA) - LONDRA, 26 GEN - Le forniture globali dei vaccini anti Covid sono attualmente "limitate" dalla capacità produttiva iniziale delle case farmaceutiche, ma il Regno Unito - essendosi mosso in an ...

