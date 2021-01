Un concerto dei System Of A Down in streaming per beneficenza: tutti i dettagli (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci sarà un concerto dei System Of A Down in streaming per raccogliere fondi, questo l’annuncio della band di Serj Tankian postato sui social. L’intento è quello di raccogliere fondi per i soldati armeni feriti. Tra il settembre 2020 e il 10 novembre la Repubblica dell’Artsakh è stata il teatro di un sanguinoso conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaijan, noto anche come il secondo conflitto del territorio conteso del Nagorno-Karabakh. I System Of A Down e l’Armenia I System Of A Down, naturalizzati americani, non hanno mai dimenticato la loro Terra e per questo hanno scelto di mettersi in prima linea con la loro musica per raccogliere fondi destinati alle cure dei soldati armeni feriti. Il loro impegno è collimato anche nella pubblicazione dei primi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci sarà undeiOf Ainper raccogliere fondi, questo l’annuncio della band di Serj Tankian postato sui social. L’intento è quello di raccogliere fondi per i soldati armeni feriti. Tra il settembre 2020 e il 10 novembre la Repubblica dell’Artsakh è stata il teatro di un sanguinoso conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaijan, noto anche come il secondo conflitto del territorio conteso del Nagorno-Karabakh. IOf Ae l’Armenia IOf A, naturalizzati americani, non hanno mai dimenticato la loro Terra e per questo hanno scelto di mettersi in prima linea con la loro musica per raccogliere fondi destinati alle cure dei soldati armeni feriti. Il loro impegno è collimato anche nella pubblicazione dei primi ...

