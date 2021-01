Tutti con la mascherina negli autobus semivuoti: 'Ma è dura rientrare a scuola' (Di martedì 26 gennaio 2021) FERMO - Erano mezzi vuoti i maxiparcheggi, ieri, all'uscita di scuola. Degli studenti tornati in classe, una buona parte non ha preso l' autobus per rientrare a casa. Dopo tre mesi lontani dai banchi, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 26 gennaio 2021) FERMO - Erano mezzi vuoti i maxiparcheggi, ieri, all'uscita di. Degli studenti tornati in classe, una buona parte non ha preso l'pera casa. Dopo tre mesi lontani dai banchi, ...

borghi_claudio : Scusate, giusto per sapere, avete sentito qualche notizia dalla Svizzera? Si, quei pazzi con gli impianti sciistici… - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - CarloCalenda : Alla fine il film è sempre lo stesso. Chi sta con noi, anche se antidemocratico è buono. Chi non sta con noi perché… - AlessandraVegli : RT @GiulioSiamoNoi: Questa sera siamo tutti con il cuore a #Fiumicello. #veritaperGiulioRegeni #VeritaGiustiziaperGiulio #RichiamoAmbasc… - irishxever : @Elmoro16081 è bello perché parlate tanto di ecumenismo intellettuale, poi siete integralisti con le diversità no dico BRAVI TUTTI -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti con Coca in teatro, tutti a processo (con sconto) il Resto del Carlino Un anno senza Bryant, il campione con l'Italia nel cuore

Gran tiratore, Joe, ma zero difesa, e vincente così solo a volte: fa lo stesso, avanti con la prossima. Persiste tanta vita italiana nel Bryant di cui oggi, in tutto il pianeta, si piange l'anniversar ...

I corsi dei volontari Avap

In sala Scaramelli, Avap Maranello con la collaborazione di Modena Soccorso ha svolto un retraining sull’uso del defibrillatore per tutti i propri volontari e dipendenti. Un’occasione di riprendere la ...

Gran tiratore, Joe, ma zero difesa, e vincente così solo a volte: fa lo stesso, avanti con la prossima. Persiste tanta vita italiana nel Bryant di cui oggi, in tutto il pianeta, si piange l'anniversar ...In sala Scaramelli, Avap Maranello con la collaborazione di Modena Soccorso ha svolto un retraining sull’uso del defibrillatore per tutti i propri volontari e dipendenti. Un’occasione di riprendere la ...