Traffico Roma del 26-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione restano disagi sulla raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna provoca ancora incolonnamenti tra la Casilina e l’uscita centrale del latte in direzione Salaria di conseguenza si sono formate code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara l’emissione per il raccordo ancora in 24 percode da Portonaccio alla tangenziale in tangenziale code tra l’uscita Monti Tiburtini Pietralata e lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala disagi per un incidente in via di Boccea all’altezza di largo Gregorio XIII altro incidente alla sta in via di Macchia Palocco in corrispondenza di via di Macchia Saponara un terzo incidente al Lido di Ostia all’incrocio tra via delle Baleniere via delle Gondole disagio sul viadotto della ...