Stellantis, accordo con Engie EPS per joint venture nel settore della mobilità elettrica (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – FCA Italy, società controllata da Stellantis, e Engie EPS hanno firmato una serie di accordi, incluso l'accordo di investimento e patto parasociale, per creare una joint venture nel settore della mobilità elettrica. Gli accordi sono stati siglati a seguito del Memorandum d'Intesa annunciato il 12 novembre 2020. La joint venture, spiega Stellantis in una nota, "offrirà un pacchetto completo di servizi e soluzioni innovative, come infrastrutture di ricarica residenziali, aziendali e pubbliche, oltre ad abbonamenti di ricarica di energia e tecnologie di tipo Vehicle-to-Grid, con l'obiettivo di rendere l'accesso alla mobilità elettrica facile ...

