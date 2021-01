Sanremo, Arisa al Festival con “Potevi fare di più” (Di martedì 26 gennaio 2021) Arisa è in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano "Potevi fare di più" (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), scritto per lei da Gigi D`Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti. Questa sarà la settima partecipazione al Festival di Sanremo per l'artista che si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano "Sincerità", e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con "Controvento". Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.Arisa ha all'attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con "Malamorenò", "La notte", "Meraviglioso amore mio", "Controvento") e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021)è in gara al 71°dicon il brano "di più" (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), scritto per lei da Gigi D`Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti. Questa sarà la settima partecipazione aldiper l'artista che si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano "Sincerità", e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con "Controvento". Nel 2015, inoltre,è stata co-conduttrice della 65° edizione delha all'attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con "Malamorenò", "La notte", "Meraviglioso amore mio", "Controvento") e ...

