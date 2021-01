Sampdoria, Ferrero vuole l’ottavo posto: «Una rivincita sulle critiche» (Di martedì 26 gennaio 2021) La Sampdoria sta disputando un ottimo campionato e il presidente Ferrero punterebbe a una posizione di spicco in classifica L’obiettivo della Sampdoria è la salvezza. Superati i quaranta punti che garantiranno al club doriano di disputare un altro anno in Serie A, il secondo obiettivo sarà l’ottavo posto davanti all’Hellas Verona e il Sassuolo. È questo quello che vuole il presidente Massimo Ferrero. «Un traguardo che mi riempirebbe d’orgoglio, rappresenterebbe una rivincita sportiva alle tante critiche dei tifosi», queste le parole del presidente della Sampdoria riportate dalla Repubblica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Lasta disputando un ottimo campionato e il presidentepunterebbe a una posizione di spicco in classifica L’obiettivo dellaè la salvezza. Superati i quaranta punti che garantiranno al club doriano di disputare un altro anno in Serie A, il secondo obiettivo saràdavanti all’Hellas Verona e il Sassuolo. È questo quello cheil presidente Massimo. «Un traguardo che mi riempirebbe d’orgoglio, rappresenterebbe unasportiva alle tantedei tifosi», queste le parole del presidente dellariportate dalla Repubblica. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sampdoria, Ferrero parlava di docce rotte ma ora i giocatori si lavano in un container - primocanale : Sampdoria, Ferrero parlava di docce rotte ma ora i giocatori si lavano in un container - 1canalesport : Sampdoria, Ferrero parlava di docce rotte ma ora i giocatori si lavano in un container -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero Sampdoria, Ferrero parlava di docce rotte ma ora i giocatori si lavano in un container Primocanale Sampdoria, Ferrero vuole l’ottavo posto: «Una rivincita sulle critiche»

La Sampdoria sta disputando un ottimo campionato e il presidente Ferrero punterebbe a una posizione di spicco in classifica ...

Calciomercato Sampdoria, Fenerbahçe e Newcastle avanti per Colley

Calciomercato Sampdoria: Fenerbahçe e Newcastle si fanno avanti per avere Omar Colley da gennaio. Massimo Ferrero valuta il giocatore 10 milioni di euro ...

La Sampdoria sta disputando un ottimo campionato e il presidente Ferrero punterebbe a una posizione di spicco in classifica ...Calciomercato Sampdoria: Fenerbahçe e Newcastle si fanno avanti per avere Omar Colley da gennaio. Massimo Ferrero valuta il giocatore 10 milioni di euro ...