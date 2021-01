Ritornano le ultime puntate de Il Segreto | ecco quando e dove

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Come ben sappiamo da lunedì 25 gennaio 2021 la soap opera spagnola, Il, ha cambiato programmazione. La Mediaset ha deciso di stravolgere i palinsesti del pomeriggio di Canale 5 per fare spazio alledi Daydreamer – Le ali del sogno. Com’è ormai risaputo, la soap turca ha preso il posto di quella spagnola; resta, invece, invariata la programmazione per Beautiful e Una Vita, le quali continueranno ad andare in onda nei soliti orari.è possibile vedere lede IlMa i telespettatori e gli affezionati alla soap spagnola non devono temere nulla, in quanto, la messa in onda de Ilnon è stata cancellata completamente dalla programmazione. Infatti, i protagonisti torneranno a far compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo ...