Oggi Conte si dimette

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio spera di riottenere l'incarico da Mattarella, per formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza più ampia

Crisi di governo al buio. Il premier Conte alle 9, dopo il Cdm convocato per comunicare le sue decisioni, salirà al Colle da Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il ...Stamattina, dopo un ultimo Consiglio dei ministri, Conte salirà al Quirinale per dimettersi. Spera di ricevere ...