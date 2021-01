Multa auto quando è fuori servizio, indagato vigile (Di martedì 26 gennaio 2021) Cremona, 26 gennaio 2021 - quando si dice "farsi giustizia da soli" . Peccato che l 'agente della polizia locale di Cremona avrebbe dovuto attendere di essere in servizio per poter svolgere controlli ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 26 gennaio 2021) Cremona, 26 gennaio 2021 -si dice "farsi giustizia da soli" . Peccato che l 'agente della polizia locale di Cremona avrebbe dovuto attendere di essere inper poter svolgere controlli ...

Cremona, 26 gennaio 2021 - Quando si dice "farsi giustizia da soli". Peccato che l 'agente della polizia locale di Cremona avrebbe dovuto attendere di essere in servizio per poter svolgere controlli e ...

Cremona, 26 gennaio 2021 - Quando si dice "farsi giustizia da soli". Peccato che l 'agente della polizia locale di Cremona avrebbe dovuto attendere di essere in servizio per poter svolgere controlli e ...Il vigile multava le auto davanti all'asilo quando non era di turno e per questo è finito sotto indagine. Un 32enne agente della polizia municipale di Cremona è ...