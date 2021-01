LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Gross secondo alle spalle di Kristoffersen, rimonta possibile. Attesa per Moelgg (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03: Bravo Stefano Gross che subisce come tutti gli altri da Kristoffersen nella seconda parte ed è secondo a 36 centesimi dal norvegese 21.03: Gross all’intermedio ha un vantaggio di 19 centesimi 21.02: Farraginosa la seconda parte di gara di Nef che accumula un ritardo di 1?15 ed è sesto. Ora tocca a Gross 21.01: Nef all’intermedio ha un ritardo di 26 centesimi 21.00: Qualche sbavatura nel finale per il britannico Ryding che si inserisce al secondo posto a 64 centesimi dal norvegese. Ora Nef 21.00: Ryding all’intermedio ha lo stesso tempo di Kristoffersen 20.59: Rischia tanto il croato Zubcic e alla fine sbaglia clamorosamente ed è ottavo a 9?70, era in recupero su ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03: Bravo Stefanoche subisce come tutti gli altri danella seconda parte ed èa 36 centesimi dal norvegese 21.03:all’intermedio ha un vantaggio di 19 centesimi 21.02: Farraginosa la seconda parte di gara di Nef che accumula un ritardo di 1?15 ed è sesto. Ora tocca a21.01: Nef all’intermedio ha un ritardo di 26 centesimi 21.00: Qualche sbavatura nel finale per il britannico Ryding che si inserisce alposto a 64 centesimi dal norvegese. Ora Nef 21.00: Ryding all’intermedio ha lo stesso tempo di20.59: Rischia tanto il croato Zubcic e alla fine sbaglia clamorosamente ed è ottavo a 9?70, era in recupero su ...

Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca il riscatto. Quanti pretendenti per il successo! - Tizio_Original : RT @Eurosport_IT: Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45 per l… - Eurosport_IT : Manuel Feller è il più veloce nella prima manche dello slalom notturno sulla Planai ???????? Appuntamento alle 20:45… -