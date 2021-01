L'accordo militare tra Francia e Fincantieri avanza. Per volere di Macron. (Di martedì 26 gennaio 2021) La joint venture tra il gruppo guidato da Giuseppe Bono e Naval group ottiene le certificazioni Nato e si prepara per le prime commesse. Mentre a fine mese scade la proroga sulle decisione relative all'acquisizione dei cantieri Stx. Che invece non fanno comodo a Parigi. Un grande potenziale industriale ma con il rischio di riuscire soltanto nella metà degli intenti, questo caratterizza la cantieristica navale italo-francese. Perché a fine mese (31 gennaio), scadrà la quinta proroga dell'acquisizione di Stx (Naval Group) da parte di Fincantieri, una operazione in corso dal 2017 sulla quale il presidente francese Macron non sta decidendo, mentre nella giornata del 25 gennaio la joint venture Naviris formata nel giugno 2009 dall'italiana Fincantieri e dalla francese Naval Group/Naviris France ha ricevuto le certificazioni Apaq 2110 e Iso ... Leggi su panorama (Di martedì 26 gennaio 2021) La joint venture tra il gruppo guidato da Giuseppe Bono e Naval group ottiene le certificazioni Nato e si prepara per le prime commesse. Mentre a fine mese scade la proroga sulle decisione relative all'acquisizione dei cantieri Stx. Che invece non fanno comodo a Parigi. Un grande potenziale industriale ma con il rischio di riuscire soltanto nella metà degli intenti, questo caratterizza la cantieristica navale italo-francese. Perché a fine mese (31 gennaio), scadrà la quinta proroga dell'acquisizione di Stx (Naval Group) da parte di, una operazione in corso dal 2017 sulla quale il presidente francesenon sta decidendo, mentre nella giornata del 25 gennaio la joint venture Naviris formata nel giugno 2009 dall'italianae dalla francese Naval Group/Naviris France ha ricevuto le certificazioni Apaq 2110 e Iso ...

Michele00410624 : Eritrea e Russia hanno firmato un accordo di cooperazione militare che prevede la consegna ad Asmara di due elicott… - danikina : @paolomossetti Che io sappia però, Israele ha fatto un accordo diverso: più dosi subito in cambio dei dati dei citt… - EstePhalloides : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Mi spiace ma stavolta non siamo d’accordo. Le parole di Augias le avrebbe potute di… - LorenzoLamperti : ?????? Cooperazione militare Myanmar-Russia ?????? ???? Bruxelles bacchetta Pechino su Hong Kong, polemiche sull'accordo su… - BeppeMarottaMa1 : @marco171292 @perchetendenza In seguito all'accordo di pace con i talebani dello scorso 29 febbraio, Mark Esper ave… -

Ultime Notizie dalla rete : accordo militare L'accordo militare tra Francia e Fincantieri avanza. Per volere di Macron. Panorama Difesa: Grecia-Francia, firmato accordo per acquisto 18 Rafale (2)

A dicembre la Grecia ha stanziato 5,5 miliardi di euro per il suo programma di riarmo militare: si tratta di un aumento del 57 per ...

Grecia e Turchia riprendono i colloqui sulle acque contese

A Istanbul tre ore di negoziati sulla situazione nel Mediterraneo orientale. Ma, intanto, Atene annuncia la firma di un contratto per l’acquisto di 18 aerei da combattimento francesi ...

A dicembre la Grecia ha stanziato 5,5 miliardi di euro per il suo programma di riarmo militare: si tratta di un aumento del 57 per ...A Istanbul tre ore di negoziati sulla situazione nel Mediterraneo orientale. Ma, intanto, Atene annuncia la firma di un contratto per l’acquisto di 18 aerei da combattimento francesi ...