Inter-Milan | programma e telecronisti Rai quarti Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per idi finale di. A San Siro derby dellanazionale tra nerazzurri e rossoneri, entrambe dovranno mettere da parte la rivalità in campionato per la lotta allo scudetto e calarsi in una sfida da dentro o fuori con in palio il pass per la semifinale. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 26 gennaio.sarà visibile in diretta tv su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.