Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 gennaio: Gabriella e Cosimo nozze rimandate (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore, la puntata che vedremo in onda mercoledì 27 gennaio su Rai 1 sarà imperdibile. Le anticipazioni rivelano che Cosimo e Gabriella, a causa della morte di Arturo, prenderanno la decisione di rimandare le loro nozze. Nel frattempo, Umberto sembrerebbe non avere nessuno scrupolo nei riguardi di Cosimo. Senza alcuna pietà, gli volterà le spalle rigirando le condizioni contrattuali a sua favore. Bergamini, da un momento all’altro, si troverà con le spalle al muro . Arturo è morto tra le braccia di Cosimo, pertanto quest’ultimo sarà ancora scosso per l’accaduto. Cosimo non sa che la sua promessa sposa avrebbe baciato Salvatore in Caffetteria. Gabriella, in preda ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 26 gennaio 2021) Il, la puntata che vedremo in onda mercoledì 27su Rai 1 sarà imperdibile. Lerivelano che, a causa della morte di Arturo, prenderanno la decisione di rimandare le loro. Nel frattempo, Umberto sembrerebbe non avere nessuno scrupolo nei riguardi di. Senza alcuna pietà, gli volterà le spalle rigirando le condizioni contrattuali a sua favore. Bergamini, da un momento all’altro, si troverà con le spalle al muro . Arturo è morto tra le braccia di, pertanto quest’ultimo sarà ancora scosso per l’accaduto.non sa che la sua promessa sposa avrebbe baciato Salvatore in Caffetteria., in preda ...

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, trame 2021: Adelaide in ansia per il suo segreto su Achille - VietatoMorireE : NON VORREI DIRVI CHE È ARRIVATO IL TANTO ATTESO LIBRO SULLE VERDURE DI BRESSANINI MA EFFETTIVAMENTE È ARRIVATO E CR… - DivinaCommediaQ : RT @giardinocultura: #Beatrice è stata la principale fonte di ispirazione per La Vita Nuova di Dante Alighieri ed è anche una delle guide c… - giardinocultura : #Beatrice è stata la principale fonte di ispirazione per La Vita Nuova di Dante Alighieri ed è anche una delle guid… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: La nuova vita di Luciano -