Giuseppe Conte si dimette: 'Ringrazio ogni singolo ministro', ecco cosa che succede (Di martedì 26 gennaio 2021) In circa 40 minuti il Consiglio dei Ministri si è concluso ponendo la parola fine al "governo Conte II". Come anticipato in questi giorni, Giuseppe Conte ha confermato l'intento di rassegnare le sue dimissioni al Quirinale, ringraziando prima l'intera squadra di governo: "Ringrazio ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme". Leggi anche: Giuseppe Conte vuole rassegnare le dimissioni: ecco quando Le tempistiche della crisi di governo sono la preoccupazione più grande in una situazione come quella attuale. Conte è ora atteso al Quirinale dove incontrerà il Presidente Mattarella per ufficializzare le dimissioni e rendere la crisi di governo reale. Dagli ultimi aggiornamenti il Presidente ...

