Finisce il Conte 2 | Mattarella avvia le consultazioni

Il premier Conte si è dimesso, Finisce la seconda esperienza di governo con la maggioranza Pd-M5s-LeU: Mattarella domani avvia le consultazioni Stamani, dopo il Consiglio dei ministri, il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dove ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha rassegnato le dimissioni. In seguito Conte si è recato a… L'articolo Corriere Nazionale.

