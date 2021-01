Felix Mendelssohn | compositore prodigio | e il conflitto con la religione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il 25 gennaio 1858 la Marcia Nuziale diviene suonata alle nozze di Victoria Adelaide Mary Louise, figlia della regina Vittoria, con il principe ereditario di Prussia, Federico III. Per il brano diè la consacrazione. Da questo momento, il pezzo sarà il preferito non solo dai regnanti che convolano a nozze, ma da moltissimi non blasonati, fino ad arrivare a noi, che oggi la definiamo “la più gettonata per i matrimoni”. Peccato chein quel fatidico 25 gennaio già non ci fosse: era morto nel 1847, a soli 38 anni. Bambinoaveva composto L’Ouverture per Sogno di una notte di mezza estate, da cui è tratta la Marcia Nuziale, a 17 anni. Niente di strano: aveva già cominciato a comporre le prime sinfonie a 12 anni. Per fortuna suo padre, ...