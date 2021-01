Emanuela Folliero: “Il mio profilo in mano ai turchi” (Di martedì 26 gennaio 2021) Un tweet. Così Emanuele Folliero ha comunicato via social di essere stata hackerata: “Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono“. Ovviamente il volto di Rete4 si riferisce all’account Instagram che, precisa, “non dà alcuna spiegazione”. Ciao a tutti ,SONO STATA ACKERATA .Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei mie follower.Denuncia fatta alla polizia postale .Il mio account è in mano ai turchi . che possono accedere ,comprese le foto d mio figlio , poche ma ci sono. Instagram non mi da alcuna riss.spo — Emanuela Folliero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Un tweet. Così Emanueleha comunicato via social di essere stata hackerata: “Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mioInstagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è inai, che possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono“. Ovviamente il volto di Rete4 si riferisce all’account Instagram che, precisa, “non dà alcuna spiegazione”. Ciao a tutti ,SONO STATA ACKERATA .Il mioInstagram è bloccato e derubato dei mie follower.Denuncia fatta alla polizia postale .Il mio account è inai. che possono accedere ,comprese le foto d mio figlio , poche ma ci sono. Instagram non mi da alcuna riss.spo —...

FQMagazineit : Emanuela Folliero: “Il mio profilo in mano ai turchi” - zazoomblog : Emanuela Folliero: “Hanno hackerato il mio profilo Instagram ora è in mano ai turchi” - #Emanuela #Folliero: #“Han… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: La Folliero: 'Il mio profilo Instagram hackerato dai turchi' - ontoxy : RT @Affaritaliani: La Folliero: 'Il mio profilo Instagram hackerato dai turchi' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Emanuela Folliero: 'Sono stata hackerata, il mio account è in mano ai turchi' -