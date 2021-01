Dimissioni, Conte: “Possiamo andare tutti a testa alta per come abbiamo servito il Paese” (Di martedì 26 gennaio 2021) Una giornata iniziata con un breve Cdm, giusto il tempo di intascare il rinnovo di ‘fiducia e fedeltà’ da parte di M5s, Pd e Leu poi, la salita sul Colle per le Dimissioni, (‘formali’?), e dopo 40 minuti il ritorno a Palazzo Chigi, per continuare ad evadere gli impegni fin qui presi. Ma quale è stato lo stato d’animo del premier, cosa ha detto ai suoi, oltre che a ringraziarli pubblicamente? Dimissioni Conte: “Possiamo tutti andare a testa alta per come abbiamo servito il Paese” A quanto emerge ora, il premier avrebbe sì ringraziato il suo esecutivo, ma commentando: ”Possiamo tutti andare a testa alta ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Una giornata iniziata con un breve Cdm, giusto il tempo di intascare il rinnovo di ‘fiducia e fedeltà’ da parte di M5s, Pd e Leu poi, la salita sul Colle per le, (‘formali’?), e dopo 40 minuti il ritorno a Palazzo Chigi, per continuare ad evadere gli impegni fin qui presi. Ma quale è stato lo stato d’animo del premier, cosa ha detto ai suoi, oltre che a ringraziarli pubblicamente?: “peril” A quanto emerge ora, il premier avrebbe sì ringraziato il suo esecutivo, ma commentando: ”...

