Dimissioni Conte, cosa succede adesso: i possibili scenari (Di martedì 26 gennaio 2021) Il governo Conte bis è giunto al capolinea: il presidente del Consiglio è atteso al Quirinale per rassegnare le sue Dimissioni. La crisi dell'esecutivo è a un punto di svolta. YARA NARDI/POOL/AFP via Getty ImagesGiuseppe Conte è pronto a salire al Colle per rassegnare le Dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio. Dopo il passaggio formale in programma alle 9 in Consiglio dei ministri per comunicare le sue intenzioni, il premier sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che formalizzerà la decisione per poi dare il via ai possibili passaggi istituzionali previsti dalla Costituzione. L'idea iniziale del premier era quella di provare ad allargare i numeri della maggioranza relativa ottenuta in Parlamento nei giorni scorsi, ma la mancanza dei cosiddetti ...

