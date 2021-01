Crisi di governo e dimissioni Conte. Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi Cartabia o Patuanelli (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci mette del suo e ne tenta molte, Giuseppe Conte per mettere in forse quel ?ter? che gli permetterebbe di tornare a Palazzo Chigi. L?ultimo tentativo di auto-affondamento è... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) Ci mette del suo e ne tenta molte, Giuseppeper mettere in forse quel ?ter? che gli permetterebbe di tornare a Palazzo Chigi. L?ultimo tentativo di auto-affondamento è...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - fil_verde : @MassimGiannini Ok, ora riscrivilo senza piangere. P.S. Lo sai benissimo che non si andrà al voto (e chi ha causato la crisi di governo) - ultimenotizie : 'Credo che il Pd abbia dimostrato di essere un partito di grandissima responsabilità. Abbiamo bisogno di rilanciare… -