Conte si dimette | cosa succede ora?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha rassegnato le sue dimissioni,accadrà adesso? Sono 3 le ipotesi paventate.-Ter:-Ter sarebbe l’obiettivo del premier e, per, anche della magginza. Un nuovo governo: la seconda ipotesi sarebbe la creazione di un governo, ma con la stessa magginza e un nuovo premier. Tra i papabili abbiamo membri del PD, come Franceschini o Gualtieri. O, addirittura, lo stesso Zingaretti. Oppure un nuovo premier del Movimento 5 Stelle (Di Maio?) o, anc, un altro nome che metta d’accordo entrambi i maggiori azionisti. Infine, una ulteriore ipotesi è quella del governo tecnico: e cioè un presidente del Consiglio che si assuma il compito di gestire la situazione in attesa di un ritorno alle urne. Riporta l’AdnKronos che: ...