Boicottare Israele: è di nuovo scontro tra i dem di Biden (Di martedì 26 gennaio 2021) Globalist lo aveva evidenziato già in piena campagna presidenziale. Il rapporto con Israele, l'Israele governato da una destra radicalizzata e da un primo ministro 'trumpista', divide il Partito ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Globalist lo aveva evidenziato già in piena campagna presidenziale. Il rapporto con, l'governato da una destra radicalizzata e da un primo ministro 'trumpista', divide il Partito ...

Boicottare Israele: è di nuovo scontro tra i dem di Biden

Il rapporto con Israele, l’Israele governato da una destra radicalizzata e da un primo ministro “trumpista” come Netanyahu divide il Partito democratico americano.

Il rapporto con Israele, l'Israele governato da una destra radicalizzata e da un primo ministro "trumpista" come Netanyahu divide il Partito democratico americano.