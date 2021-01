Barilla premiata per l' impegno sulla parità di genere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021)prima azienda italiana a vincere il Catalyst Award, premio dell’omonima organizzazione no profit per le imprese che si distinguono nella promozione della carriera femminile. Il gruppo di Parma riceverà il riconoscimento il 17-18 marzo durante un evento virtuale con oltre 5mila partecipanti. Oltre a, il riconoscimento quest’anno è andato anche alla Royal Bank of Canada.“Questo premio - afferma Claudio Colzani, ceo del Gruppo- è un riflesso dell’del gruppo per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione nei nostri dipendenti, nei nostri partner e nelle comunità dove operiamo. C’è ancora molto da fare ma continueremo con determinazione su questa strada per rendere l’azienda ancora più inclusiva”.è stataper come ha saputo ...