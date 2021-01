Bagarre in Forza Italia, De Siano tende la mano a Mauro e annuncia: “Entro fine mese mi occuperò del partito” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenico De Siano tende la mano a Domenico Mauro. Proprio ieri vi parlavamo del terremoto interno a Forza Italia nel Sannio, con ben cinque componenti del coordinamento provinciale che hanno consegnato nelle mani di Mauro, loro riferimento, gli incarichi fin qui ricoperti (leggi qui). Oggi a prendere posizione è De Siano, coordinatore dei berlusconiani in Campania. “Entro fine gennaio – dichiara De Siano – mi occuperò della situazione del partito a Benevento incontrando e ascoltando Domenico Mauro e i dirigenti locali di Forza Italia”. “Laddove – aggiunge -, va riconosciuto e dato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenico Delaa Domenico. Proprio ieri vi parlavamo del terremoto interno anel Sannio, con ben cinque componenti del coordinamento provinciale che hanno consegnato nelle mani di, loro riferimento, gli incarichi fin qui ricoperti (leggi qui). Oggi a prendere posizione è De, coordinatore dei berlusconiani in Campania. “gennaio – dichiara De– midella situazione dela Benevento incontrando e ascoltando Domenicoe i dirigenti locali di”. “Laddove – aggiunge -, va riconosciuto e dato ...

SurvisIt : Regione #Basilicata: si è dimesso l'assessore Cupparo | Bagarre tra Forza Italia e Fratelli d’Italia - RisoStolto : @La7tv Voi pensate di fare audience. Invece perdete sia numeri che qualità. Fazio gestisce in modo civile e i suoi… - opusturco : RT @GiancarloCasci1: Voci razionali in questa bagarre proporzionale. #1collegioelettorale #1candidatoperpartito #1eletto @PartitoRadicale… - GiancarloCasci1 : Voci razionali in questa bagarre proporzionale. #1collegioelettorale #1candidatoperpartito #1eletto… -