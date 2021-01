15enne uccisa a coltellate dalle amiche in diretta sui social (Di martedì 26 gennaio 2021) Quattro ragazze di età compresa fra 12 e 14 anni sono state arrestate per l'uccisione, avvenuta in diretta social, di una 15enne in un grande magazzino Walmart nella città americana di Lakes Charles, in Louisiana. La giovanissima è stata colpita a morte con dei coltelli rubati nello stesso Walmart. Molte prove prove sono state raccolte dalle autorità di polizia grazie al video diffuso in rete. (Continua..) "Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram - ha spiegato Tony Mancuso, sceriffo del distretto di Calcasieu -. Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante". Dietro all'aggressione ci sarebbe stata una lite nata in cinema, diventata motivo scatenate per l'aggressione al Walmart. La vittima dopo l'accoltellamento è stata portata ... Leggi su howtodofor (Di martedì 26 gennaio 2021) Quattro ragazze di età compresa fra 12 e 14 anni sono state arrestate per l'uccisione, avvenuta in, di unain un grande magazzino Walmart nella città americana di Lakes Charles, in Louisiana. La giovanissima è stata colpita a morte con dei coltelli rubati nello stesso Walmart. Molte prove prove sono state raccolteautorità di polizia grazie al video diffuso in rete. (Continua..) "Tutto il caso si è svolto indavanti a noi attraverso Facebook e Instagram - ha spiegato Tony Mancuso, sceriffo del distretto di Calcasieu -. Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante". Dietro all'aggressione ci sarebbe stata una lite nata in cinema, diventata motivo scatenate per l'aggressione al Walmart. La vittima dopo l'accoltellamento è stata portata ...

MediasetTgcom24 : Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media #Usa - CorradoB81 : RT @FebeDiCencrea: Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media - Tgcom24 - FebeDiCencrea : Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media - Tgcom24 - imarkez : RT @blogsicilia: 15enne uccisa a coltellate da coetanea in diretta sui social (VIDEO) - - voceditalia : Shock in Usa, 15enne uccisa in diretta sui social -