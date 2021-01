Varianti Covid-19 e Vaccini, Ricciardi Preoccupato: Serve Lockdown di un Mese (Di lunedì 25 gennaio 2021) Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, è Preoccupato dalle Varianti Covid-19 e dall’organizzazione della vaccinazione di massa. “Con i colori non si può controllare davvero il contagio” afferma. Sui Vaccini: “Pfizer ha appena annunciato che tornerà alla normalità con le forniture, speriamo che si possa recuperare. Gli over 80 inizieranno tra febbraio e marzo“. Leggi su youreduaction (Di lunedì 25 gennaio 2021) Walter, consulente del Ministro della Salute, èdalle-19 e dall’organizzazione della vaccinazione di massa. “Con i colori non si può controllare davvero il contagio” afferma. Sui: “Pfizer ha appena annunciato che tornerà alla normalità con le forniture, speriamo che si possa recuperare. Gli over 80 inizieranno tra febbraio e marzo“.

HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - Corriere : Covid, 10 domande sulle tre nuove varianti: inglese, sudafricana e brasiliana - Agenzia_Ansa : Allerta sulle varianti, quella in Gran Bretagna è la più mortale #Covid #ANSA - ferrarisara76 : RT @Gazzettino: Covid, Ricciardi: «Varianti del virus pericolose, serve un mese di zona rossa» - Papslupo : RT @MoriMrc: Posso dire che delle nuove varianti covid non me ne frega un cazzo? O fa troppo politicamente scorretto? -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Covid, Ricciardi: «Varianti del virus pericolose, serve un mese di zona rossa» Il Messaggero Il Regno Unito valuta la quarantena in hotel per chi arriva

Il governo britannico sta “valutando attivamente” la possibilità d’imporre a chi viaggia nel Regno, oltre all’obbligo di certificato Covid negativo già in vigore, anche quello di isolarsi in strutture ...

Se tenete all’ambiente, spegnete la videocamera durante le riunioni virtuali

Secondo il nuovo studio “The overlooked environmental footprint of increasing Internet use”, pubblicato su Resources, Conservation & Recycling da un Se tenete all’ambiente, spegnete la videocamera dur ...

Il governo britannico sta “valutando attivamente” la possibilità d’imporre a chi viaggia nel Regno, oltre all’obbligo di certificato Covid negativo già in vigore, anche quello di isolarsi in strutture ...Secondo il nuovo studio “The overlooked environmental footprint of increasing Internet use”, pubblicato su Resources, Conservation & Recycling da un Se tenete all’ambiente, spegnete la videocamera dur ...