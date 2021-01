Valle Caudina | minacciava e maltrattava la moglie | arrestato 50enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ed in particolare gli uomini dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto unoperaio di Bucciano (BN), poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori e detenzione illegale di armi. Nel dettaglio, a seguito di un richiesta telefonica giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia CC di Montesarchio (BN), nella quale una donna, in evidente stato di agitazione, richiedeva l’intervento dei militari in quanto aveva timore a rientrare presso l’abitazione a seguito di ripetute minacce da parte del marito, immediatamente sul posto veniva inviato equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, in servizio perlustrativo per il controllo del territorio. Appena giunti sul posto i militari provvedevano a tranquillizzare ...