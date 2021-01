Valeria non si infetta anche se il compagno è positivo. Lo studio sui "resistenti" al Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Persone che vivono, mangiano e dormono insieme: uno risulta positivo Covid, l’altro no, non viene contagiato, neanche da asintomatico. Si tratta di un caso rappresentato, per esempio, da Valeria Fabbretti e Alessandro Antonini, coppia originaria di Terni e residente a Milano la cui esperienza viene raccontata dal Messaggero. Lui un anno fa si era ammalato di Covid pensando fosse polmonite, mentre lei gli era rimasta sempre accanto, accudendolo senza mai infettarsi. La conferma è giunta mesi dopo mediante un test seriologico. Come siano possibili casi simili a quello di Fabbretti e Antonini stanno cercando di capirlo gli scienziati. Giuseppe Novelli, genetista del policlinico Tor Vergata di Roma, spiega al Messaggero: “Quando c’è una pandemia i fattori in gioco sono il patogeno, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Persone che vivono, mangiano e dormono insieme: uno risulta, l’altro no, non viene contagiato, neda asintomatico. Si tratta di un caso rappresentato, per esempio, daFabbretti e Alessandro Antonini, coppia originaria di Terni e residente a Milano la cui esperienza viene raccontata dal Messaggero. Lui un anno fa si era ammalato dipensando fosse polmonite, mentre lei gli era rimasta sempre accanto, accudendolo senza mairsi. La conferma è giunta mesi dopo mediante un test seriologico. Come siano possibili casi simili a quello di Fabbretti e Antonini stanno cercando di capirlo gli scienziati. Giuseppe Novelli, genetista del policlinico Tor Vergata di Roma, spiega al Messaggero: “Quando c’è una pandemia i fattori in gioco sono il patogeno, ...

FelipeKarmelo : RT @HuffPostItalia: Valeria non si infetta anche se il compagno è positivo. Lo studio sui 'resistenti' al Covid - HuffPostItalia : Valeria non si infetta anche se il compagno è positivo. Lo studio sui 'resistenti' al Covid - Gius_Tremante : RT @lucy_esposito: «Il nostro viaggio non riguardava la superficie degli avvenimenti, la crosta della Terra,bensì il suo rimosso sotterrane… - IvanTremante : RT @lucy_esposito: «Il nostro viaggio non riguardava la superficie degli avvenimenti, la crosta della Terra,bensì il suo rimosso sotterrane… - SerenaTremante : RT @lucy_esposito: «Il nostro viaggio non riguardava la superficie degli avvenimenti, la crosta della Terra,bensì il suo rimosso sotterrane… -