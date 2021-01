Test della personalità, cavalli o cavaliere: cosa vedi? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Queste semplice Test della personalità vi richiede di osservare l’immagine e capire quale delle figure notate prima. Nuova settimana e nuovo Test della personalità. Per questo ultimo lunedì di gennaio vi sottoponiamo un’immagine composita, all’interno della quale è possibile scorgere diverse figure. Si tratta, come in molti Test trovati su internet, di un’illusione ottica che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Queste semplicevi richiede di osservare l’immagine e capire quale delle figure notate prima. Nuova settimana e nuovo. Per questo ultimo lunedì di gennaio vi sottoponiamo un’immagine composita, all’internoquale è possibile scorgere diverse figure. Si tratta, come in moltitrovati su internet, di un’illusione ottica che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ZZiliani : Non è importante e non è una novità, ma un titolo sulle “multe per i test in ritardo di giugno” inflitte alla… - RegLombardia : #LNews A fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%). I guariti/dimessi sono 976. *Come… - iammaxmanca : @Link4Universe Adrii si è alzato l'aero della Nasa circa un quarto d'ora fa...possibile sn9 fly test? - Marteensis : RT @zani_greta: lo dico una volta per tutte: l’ansia per gli esami solo se state dando l’ultimo appello della sessione o siete all’ultimo e… - MassimoSertori_ : ?#TEST RAPIDI A #STUDENTI #SCUOLE #SUPERIORI DELLA #PROVINCIADISONDRIO: 8 POSITIVI SU 3.043? Ragazzi asintomatici c… -

Ultime Notizie dalla rete : Test della «Mascherine come un test di gravidanza»: un colore ti dirà se sei positivo al virus Il Messaggero Coivd alla XX Giugno, sindaco chiude scuola, genitori in fila per il tampone

Coivd alla XX Giugno, sindaco chiude scuola, genitori in fila per il tampone Questa mattina la fila dei genitori per fare il tampone ...

Sport, il Ministero della Salute approva i protocolli Fmsi per atleti non professionisti post Covid-19

La Fmsi-Federazione medico sportiva italiana, nella sua qualità di Federazione medica del Coni e Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute, unica nell'ambito della Medicina dello Spor ...

Coivd alla XX Giugno, sindaco chiude scuola, genitori in fila per il tampone Questa mattina la fila dei genitori per fare il tampone ...La Fmsi-Federazione medico sportiva italiana, nella sua qualità di Federazione medica del Coni e Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute, unica nell'ambito della Medicina dello Spor ...