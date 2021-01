Superlega: Modena insiste su Perugia ma non convince (Di lunedì 25 gennaio 2021) La 20a giornata del campionato di ritorno di Superlega vede protagoniste Leo Shoes Modena e la squadra ospite Sir Safety Conad Perugia. Siamo quasi alla fine della Regoular Season perciò ogni partita è determinante. Superlega, primo set: Modena incisiva su Perugia Primo pallone messo in campo da Modena, in questo big match di Superlega, con Petric su Leon poi il primo tempo di Ricci ed è punto per Perugia 0-1, che raddoppia 0-2. Terzo punto per la formazione di Perugia con un ace di Plotnytskyi. Recupera Modena con Vettori in diagonale stretta sul 4-5. Azione entusiasmante in cui Modena tira fuori il carattere e porta a casa l’azione riavvicinandosi 6-7. Pallonetto di Lavia ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) La 20a giornata del campionato di ritorno divede protagoniste Leo Shoese la squadra ospite Sir Safety Conad. Siamo quasi alla fine della Regoular Season perciò ogni partita è determinante., primo set:incisiva suPrimo pallone messo in campo da, in questo big match di, con Petric su Leon poi il primo tempo di Ricci ed è punto per0-1, che raddoppia 0-2. Terzo punto per la formazione dicon un ace di Plotnytskyi. Recuperacon Vettori in diagonale stretta sul 4-5. Azione entusiasmante in cuitira fuori il carattere e porta a casa l’azione riavvicinandosi 6-7. Pallonetto di Lavia ed è ...

