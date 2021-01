Sono passati 10 anni dalla rivoluzione di piazza Tahrir

Leggi su wired

(Di lunedì 25 gennaio 2021) È il 25 gennaio 2011: un gruppo di attivisti egiziani organizza su Facebook una manifestazione ispirata alle proteste tunisine iniziate pochi giorni prima: il 17 gennaio, al Cairo, un uomo si è dato fuoco per protesta e un moto di rabbia e frustrazione sembra pervadere il paese. All’appello insi presentano 25mila persone, per lo più giovani e giovanissimi della classe media, che chiedono riforme politiche e sociali sul modello delladei Gelsomini, e le dimissioni del presidente Hosni Mubarak, espressione di un regime che sembra venuto il momento di lasciarsi alle spalle, una volta per tutte.sufficienti tre settimane di protesta nelle piazze per cambiare la storia del paese: l’11 febbraio Mubarak, su pressioni interne e internazionali, rassegna le dimissioni. Quella che inizia non è una ...